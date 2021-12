Inep confirma que Enem terá mudanças este ano

A prova acontece apenas em novembro, mas todas as notícias que envolvem o Enem chamam a atenção dos estudantes que passam o ano todo se preparando para o grande dia. Para a edição de 2018, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já afirmou que haverá mudanças.

Como a data oficial de publicação do edital do Enem 2018 é 21 de março, o Inep ainda não adiantou quais seriam as mudanças no edital, apenas ressaltou que sempre que acontecem, são positivas para os estudantes. O exemplo dado pela instituição foi sobre a mudança da prova para dois domingos seguidos, ao invés de tudo no mesmo fim de semana.

No dia 27 de fevereiro de 2018, o Inep se reuniu com representantes do Ministério Público Federal (MPF) para debater as propostas de melhoria que serão feitas na edição de 2018 do Enem. O encontro foi realizado na sede do Inep, em Brasília.

Durante coletiva concedida após o encontro entre Inep e Ministério Público Federal, o ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que as informações não serão divulgadas antes da data de publicação do edital.

