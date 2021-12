Incubadora turbina inovação científica na Bahia

Nos últimos anos, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) passou a promover editais com recursos voltados para o desenvolvimento de inovações, pesquisa aplicada, cooperação entre as universidades e empresas, além de apoiar as incubadoras baianas, que em geral são formadas dentro das instituições de ensino superior.



As incubadoras universitárias têm o papel de fomentar o desenvolvimento dos estudantes e promover uma visão empreendedora, já que os alunos passam a identificar projetos que possuem potencial de serem desenvolvidos e inseridos no mercado. Na Bahia existem diversas instituições de ensino, tanto particulares quanto públicas, que apostam no programa de incubadoras, sendo que cada um dentro de uma área.



Avaliação



De acordo com o coordenador da Incubadora de Negócios Unifacs, Marcelo Dultra, ao perceber que um projeto possui potencial inovador, alunos e professores fazem uma avaliação do que existe no mercado, e, a partir daí, é orientada a elaboração do plano de negócios que identifica a viabilidade da empresa. Em seguida se decide se há interesse na abertura da empresa com o suporte da incubadora ou se a melhor opção é a transferência de tecnologia para que outras empresas possam comercializar a solução proposta.



"Uma incubadora dispõe de diversas ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de projetos e ideias inovadoras. Um dos principais aliados é o acompanhamento constante da empresa incubada por professores, mentores e consultores, o que permite um maior profissionalismo na gestão de suas empresas e a atuação mais competitiva no mercado", diz Dultra.



Produção científica



Segundo ele, na Incubadora de Negócios Unifacs, por exemplo, o processo de incubação abrange a elaboração do plano de negócio, participação em competições de startups, networking, elaboração de projetos para captação de recursos e o contato com investidores, além de reuniões para avaliação de desempenho e feedback. A difusão de conhecimento também se dá com a realização de palestras e workshops .



A produção científica na Bahia segue uma tendência nacional, conforme avalia Dultra. Ele diz perceber que o aumento do volume de publicação qualificada, entretanto, o número de depósito de patentes e a inserção de inovações tecnológicas no mercado, desenvolvidas por empresas brasileiras, ainda é muito baixo comparando-se ao cenário mundial.



"Ainda existe certo desconhecimento sobre os processos de proteção de propriedade intelectual e sobre a importância da inovação, principalmente por meio de patentes, com isto os pesquisadores têm focado muito em publicações sem fazer a proteção prévia de suas pesquisas", observa.



Conforme Dultra, qualquer pessoa ou empresa pode submeter projetos de inovação à incubadora da Unifacs, independente de ser ou não aluno da instituição. Portanto, para melhorar os serviços oferecidos, geralmente são formadas duas turmas de empresas por ano. O pré-requisito fundamental é um time capaz de tocar o projeto, que deve possuir elevado grau de inovação e forte impacto competitivo.



"A estrutura atual foi criada no princípio de 2007, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secti) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)", conta.



Para o estudante Matheus Ladeia, do curso de engenharia mecânica da Unifacs, CEO da Pastar (www.pastar.com.br), o envolvimento no projeto só trouxe bons frutos. "Ele conta que na incubadora desenvolveu a Pastar, uma empresa que é acelerada pelo programa Startup Brasil e que, atualmente, está alocada no Senai Cimatec com o apoio da aceleradora.

"Junto com o pessoal da incubadora submetemos o edital e aprovamos, foi realmente um apoio fundamental para o crescimento do nosso negócio. Hoje a Pastar é uma empresa com valor de mercado graças aos benefícios que a incubadora trouxe".

