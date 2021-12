Ifba prorroga prazo para inscrição e para pedido de isenção

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) prorrogou nesta quarta-feira, 8, as inscrições para o Processo Seletivo 2019 até o dia 24 de agosto. Também foi estendido, até o dia 16 deste mês, o prazo para solicitações de isenção parcial para cursos técnicos. Os interessados devem realizar a inscrição no site do Ifba, optando por um dos cursos integrados.

Ao todo, são ofertadas 5.185 vagas, sendo 2.715 para o integrado e 2.430 para o subsequente, distribuídas em 19 cidades da Bahia: Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista..

Para aqueles que vão solicitar a isenção parcial da taxa é necessária a comprovação que cursaram os últimos cinco anos em escolas públicas (para os cursos do integrado) ou que cursaram todas as séries do ensino médio em escolas públicas (para os cursos do subsequente). Os contemplados pagarão o valor de R$ 3,50, referente a 10% da taxa de inscrição. Mais informações na página do processo seletivo.

