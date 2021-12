Ifba oferece 1.440 vagas de cursos superiores pelo Sisu

Os estudantes que desejam ingressar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) podem aproveitar uma das 1.440 vagas de cursos superiores ofertadas pela instituição pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para 2019.1. As inscrições começaram nesta terça-feira, 22, e seguem até sexta, 25.

Ao todo, são 38 cursos em diversas áreas do conhecimento, distribuídos nas cidades de Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Irecê, Jacobina, Jequié, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Simões Filho, Valença, Vitória da Conquista.

>> Acesse aqui a lista completa de cursos

As opções incluem cursos nas áreas de engenharia e arquitetura e urbanismo, além dos tecnológicos. Entre as novidades, está a graduação em Jogos Digitais, que tem 50 vagas para Lauro de Freitas. Durante as aulas, os alunos aprendem a criar, projetar e gerenciar projetos, roteiros, cenários e personagens, assim como emitir pareceres técnicos na sua área de formação.

Os estudantes que têm interesse por outros tipos de engenharia podem optar por Engenharia de Alimentos, no campus Barreiras (30); engenharias Industrial Elétrica (30); Industrial Mecânica (30) e Química (30), no campus Salvador; Engenharia civil (40), nos campi Eunápolis e Vitória da Conquista (40); Engenharia Ambiental, em Vitória da Conquista (40); e Engenharia Elétrica, nos campi Paulo Afonso (40) e Vitória da Conquista (50). Além das engenharias, o IFBA também oferta cursos superiores em outras áreas, como Administração (40), Geografia (40) e Eventos (40), no campus Salvador, e Arquitetura e Urbanismo (30), em Barreiras.

Os cursos que aparecem em maior número de campi são: Computação, em Camaçari (30), Jacobina (40), Valença (40), Porto Seguro (35) e Santo Amaro (30); Matemática, em Barreiras (40), Camaçari (40), Salvador (40), Valença (40) e Eunápolis (50); e o Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conhecido como ADS, em Salvador (40), Valença (40), Eunápolis (40) e Irecê (30).

