Ifba inscreve para mais de 5 mil vagas de cursos técnicos a partir de segunda

Começam nesta segunda-feira, 3, as inscrições para o processo seletivo 2018 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba). Ao total, serão ofertadas 5.185 vagas para cursos técnicos, distribuídas entre os 19 campi do instituto.

Destas vagas, 50% serão destinadas a estudantes que cursaram o ensino fundamental ou médio em escolas públicas. As inscrições encerram dia 17 de agosto e podem ser feitas pela internet, por meio da página da seleção.

Para se inscrever, o candidato deve preencher os dados solicitados e gerar o boleto para pagamento da taxa no valor de R$ 35.

Taxa de Isenção

Para os cursos subsequentes, a solicitação parcial da taxa pode ser até o dia 3 de agosto. Apenas alunos que tenham cursado as séries do ensino médio em escola pública poderão fazer a solicitação.

Já para os cursos integrados é necessário ter estudado os últimos 5 anos em escola pública. Os candidatos contemplados com a isenção parcial pagarão o valor de R$ 3,50, referente a 10% da taxa de inscrição.

Provas

As provas acontecerão no dia 22 de outubro, das 8h às 12h30. Para a forma integrada, a prova será composta por uma redação e questões de língua portuguesa, matemática, história e geografia.

Já para a subsequente, os candidatos serão avaliados com provas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, física, química, biologia, inglês ou espanhol.

Informações

Os candidatos poderão adquirir mais informações mandando e-mail para selecao2018@ifba.edu.br, pelos telefones (71) 2102-0474 e (71) 2102-0470, pelo edital ou na página do processo seletivo 2018.

