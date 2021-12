IFBA inscreve para dois cursos no campus de Feira de Santana

Seguem até 8 de agosto as inscrições para dois cursos de nível superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) - campus Feira de Santana. As vagas são para o bacharelado em Sistemas de Informação e o curso de Redes de Computadores.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. Os candidatos devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2016 ou 2017.

São 22 vagas para o curso de Redes de Computadores, oferecido na modalidade subsequente (para quem já concluiu o ensino médio), e 15 para o bacharelado em Sistemas da Informação, que tem duração de quatro anos.

Metade das vagas é destinada aos candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. A nota do Enem será utilizada para a seleção. Mais informações estão disponíveis no edital.

