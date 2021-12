IFBA inscreve para 128 vagas para cursos gratuitos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) oferece 128 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As inscrições começam nesta quarta, 14, e seguem até 14 de abril. O cadastro pode ser feito no site do IFBA.

As oportunidades são para os cursos de montagem e manutenção de computadores e para instalador e reparador de computadores.

Os candidatos devem estar cursando ou já ter concluído o ensino médio em escola pública. As aulas começam em maio.

