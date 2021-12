Ifba divulga locais de prova do processo seletivo 2018

Os locais das provas do processo seletivo 2018 para o ingresso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) já estão disponíveis para consulta.

As provas serão realizadas no próximo dia 22, das 8h às 12h30, em nove colégios de Salvador e também em cidades do interior do estado (confira a lista).

O estudante terá de 7h20 a 7h50 para entrar no local indicado, munido do documento oficial de identificação com foto que foi informado no momento da inscrição, além de canetas esferográficas preta ou azul.

Para a forma integrada, a prova será composta por uma redação e questões de língua portuguesa, matemática, história e geografia.

Já para a subsequente, os candidatos serão avaliados com provas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, física, química, biologia, inglês ou espanhol.

Ao total, são ofertadas 5.185 vagas para cursos técnicos, distribuídas entre os 19 campi do instituto.

