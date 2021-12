Ifba abre processo seletivo com mais de 5 mil vagas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) divulgou o processo seletivo para cursos técnicos com 5.594 vagas nas formas integrada e subsequente, com ingresso em 2020. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de setembro, apenas pela internet, mediante o pagamento da taxa de R$ 35. As provas acontecem no dia 24 de novembro, das 9h às 12h30.

Do total de vagas, 3.030 são destinadas a 19 cursos da forma integrada e 2.564 para 17 cursos subsequentes. Metade das oportundiades será para estudantes que cursaram o ensino fundamental e/ou médio em escolas públicas, e 5% para candidatos com deficiência.

As provas para forma integrada vão ser com questões objetivas de geografia, história, língua portuguesa e matemática. Já a forma subsequente vai agregar questões objetivas sobre atualidades, língua portuguesa e matemática.

As cidades com vagas disponíveis são Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Ubaitaba, Valença e Vitória da Conquista.

O candidato que cursou todo o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano, antiga 5ª a 8ª série) em escola pública poderá solicitar, até o dia 22 de agosto, a isenção parcial da taxa de inscrição, pagando o valor de R$ 3,50, correspondente a 10% da taxa de inscrição.

