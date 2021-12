Ifba abre novas inscrições para curso técnico gratuito em Salvador

Foram reabertas as inscrições do processo seletivo para o curso técnico para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), em Salvador. Os interessados devem comparecer ao campus no Barbalho na segunda-feira, 8, e terça, 9, das 15h às 19h.

O curso técnico é focado em saneamento em modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) e é permitido para maiores de 18 anos que tenham concluído o ensino fundamental e que ainda não tenham o ensino médio completo.

Após a seleção, os candidatos poderão ingressar no semestre 2018.2. O curso será concluído em três anos e meio, sendo atrelado ao ensino médio.

Os profissionais que atuam como técnicos em saneamento podem trabalhar com elaboração de projetos, planos e políticas, além de manutenção e fiscalização de obras e saneamento básico urbano, sustentabilidade e meio ambiente.

Inscrições homologadas

Além de reabrir as inscrições, o Ifba também divulgou o edital composto com a lista parcial de inscrições homologadas. O conteúdo refere-se aos candidatos que se inscreveram entre os dias 25 e 28 de setembro.

Os interessados podem conferir o edital da inscrição e a lista por meio da página do campus.

adblock ativo