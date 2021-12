Ifba abre mais de 300 vagas residuais para campus de Salvador

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) abriu inscrições para 315 vagas residuais do ensino superior, nas categorias portador de diploma, transferência interna e externa.

As oportunidades oferecidas pelo Campus Salvador estão distribuídas entre as licenciaturas de física, geografia e matemática, bacharelado de administração, engenharias industrial elétrica, mecânica e química e para as graudações tecnológicas de eventos, radiologia e análise e desenvolvimento de sistemas (ADS).

Inscrições

As inscrições estarão disponíveis até o dia 20 e outubro e podem ser feitas via sedex, através do preenchimento de formulário do requerimento escolar (anexo IV do edital) e envio da documentação exigida, ou presencialmente, no Protocolo do campus, localizado na rua Emídio dos Santos, s/n°, Barbalho, das 9h às 18h.

O resultado preliminar da seleção está previsto paras ser divulgado 16 de dezembro com ingresso no primeiro semestre de 2018. Outras informações podem ser conferidas no Edital n° 16/2017.

Já as dúvidas podem ser esclarecidas presencialmente na Gerência de Registros Acadêmicos, das 15h às 20h (dias úteis) ou pelo e-mail gra3@ifba.edu.br.

