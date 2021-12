Ifba abre inscrições para cursos gratuitos em Lauro de Freitas

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), no campus localizado na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os interessados têm até 3 de fevereiro para realizar o cadastro, que é feito de forma gratuita.

Ao todo são ofertadas 275 vagas distribuídas entre os cursos, atendente e recepcionista da área de saúde; auxiliar de gestão de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho; auxiliar para laboratório químico; introdução às ciências do mar; matemática e física para as olimpíadas do conhecimento; noções de direito administrativo para concursos; preparatório para o ENEM; e reparador básico de eletrodomésticos.

As inscrições são realizadas através site do Ifba. Para se inscrever, os candidatos que for optar pelos cursos de auxiliar de gestão de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho; reparador básico de eletrodomésticos e noções de direito administrativo, o candidato deverá possuir ensino médio completo e idade mínima de 18 anos.

Já para os cursos de atendente e recepcionista da área de saúde; auxiliar para laboratório químico e introdução às ciências do mar, o candidato precisa apenas ter concluído o ensino médio. Para os cursos de matemática e física para as olimpíadas do conhecimento e preparatório para o ENEM o candidato deve possuir ensino fundamental completo e idade mínima de 14 anos.

De acordo com o Ifba, se a quantidade de inscritos seja maior que o número de vagas ofertadas, a seleção será realizada através de sorteio eletrônico, no dia 12 de fevereiro, sendo o resultado divulgado na mesma data. As matrículas acontecem entre os dias 13 e 15 e as aulas se iniciam no dia 18 de fevereiro.

