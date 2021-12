Ifba abre inscrições para 7.260 vagas na Bahia

O processo seletivo para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) tem inscrições abertas até o dia 22 de outubro e conta com 7.260 vagas em diversos pontos do estado.

São vagas para cursos superiores e técnicos disponíveis em 20 cidades da Bahia: Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista.

Para se inscrever nos cursos técnicos integrados os candidatos devem ter ensino fundamental concluído. Já para os cursos técnicos subsequentes, que tem duração média de dois anos, os candidatos devem ter ensino médio completo. Os interessados em concorrer a uma das vagas em ambos os cursos devem se inscrever no site e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 30.

Caso o candidato seja egresso de escola pública, de acordo com as especificações de cada edital, é possível solicitar a isenção parcial no período de 1º a 25 de setembro e o valor pode ser reduzido em 90%, passando para R$ 3.

O total de 100% das vagas dos cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnológicos), será ocupado através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2015, sendo 60% pelo sistema de classificação do IFBA e 40% pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

