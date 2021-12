IF Baiano divulga resultado da seleção de estudante 2016

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) divulgou o resultado do Processo Seletivo para Ingresso de Estudantes em 2016, para os cursos das modalidades Integrada (regular e Proeja) e Subsequente ao ensino médio, nesta sexta-feira, 29. Os classificados devem ficar atentos aos períodos de matrícula nos seus respectivos campi, disponíveis no portal do IF.

Ao todo, se inscreveram 10.698 candidatos, sendo 10.320 para cursos integrados e subsequentes e 378 para cursos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Deste número, 2.470 candidatos foram classificados e convocados a preencherem as vagas disponíveis em primeira chamada. Para os cursos do Proeja, 159 candidatos foram habilitados.

As vagas que não forem preenchidas, por motivo de desistência ou descumprimento das regras do edital, poderão ser preenchidas pelos demais, seguindo a ordem decrescente de pontuação, em chamadas posteriores.

Nesta edição, o processo de ingresso passou por mudanças. O processo atual, por exemplo, não incluiu a realização de prova como critério de classificação. A seleção foi realizada por meio de análise do desempenho escolar das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Critérios de origem escolar, renda e etnia também foram considerados, segundo legislação vigente sobre cotas.

