IF Baiano abre processo seletivo de cursos técnicos gratuitos

Estão abertas as inscrições para o Processo de Ingresso 2019 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Bahiano). A oportunidade é para estudantes que concluíram o ensino fundamental e desejam cursar o ensino médio com um curso técnico (integrado) ou para quem já concluiu o ensino médio e deseja fazer um curso técnico (subsequente).

O Instituto oferece 2.895 vagas gratuitas, As inscrições, que terminam no dia 3 de outubro, podem ser feitas por meio do endereço eletrônico da instituição ou presencialmente nos postos distribuídas em 14 cidades: Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Catu, Guanambi, Governador Mangabeira, Itaberaba, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Valença, Uruçuca e Xique-Xique.

A maioria das vagas oferecidas, 70%, é reservada para os estudantes que cursaram o ensino fundamental integralmente na rede pública de ensino. As demais vagas são destinadas à ampla concorrência, 25%, e para pessoas com deficiência, 5%. Mais as informações podem ser encontradas no edital.

