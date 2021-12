IF Baiano abre mais de 2 mil vagas para cursos técnicos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) abre mais de 2 mil vagas em processo seletivo para cursos de nível técnico em seus campi espalhados pelo estado. No total, são 2.690 vagas divididas entre os cursos de educação profissional de nível médio, nas modalidades Integrada, Subsequente e Proeja.

Os interessados podem se inscrever pela internet a partir do dia 5 de outubro até o dia 12 de novembro deste ano. Ao todo, 70% das vagas são destinadas para estudantes oriundos de Escolas Públicas, 25% para ampla concorrência e 5% para Pessoas com Deficiência.

De acordo com o IF Baiano, o processo seletivo não inclui a realização de prova como critério de classificação. Para o preenchimento de vagas nos cursos das modalidades integrada e subsequente, a seleção se dá por meio de análise do desempenho escolar em Língua Portuguesa e Matemática. Já nos cursos do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), a seleção será realizada por meio de entrevista e, se necessário, sorteio.

Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas de oferta Integrada e Subsequente, serão ofertados para os campi do IF Baiano em Bom Jesus da Lapa, Catu, Governador Mangabeira, Guanambi, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença.

Já os cursos presenciais de educação profissional técnica de nível médio do Proeja estarão disponíveis para os campi Catu, Governador Mangabeira, Guanambi, Santa Inês e Serrinha.

O IF Baiano é vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e foi criado em 2008 pela Lei Federal 11.892, partindo da integração das antigas Escolas Agrotécnicas Federais de Catu, Senhor do Bonfim, Santa Inês e Guanambi e das antigas Escolas Médias de Agropecuária da Ceplac (EMARC) de Valença, Teixeira de Freitas, Itapetinga e Uruçuca.

Veja editais

Cursos técnicos

Proeja

