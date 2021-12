IF Baiano abre 80 vagas de graduação com inscrição via Sisu

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) está disponibilizando 80 vagas para ingresso no Ensino Superior através do SiSU. São 40 vagas para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (Campus Governador Mangabeira) e 40 vagas no curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica (Campus Bom Jesus da Lapa) para ingresso no semestre 2020.2.

As inscrições estarão abertas de 7 a 10 de julho e devem ser feitas por meio do site do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), do Ministério da Educação (MEC). Para participar da seleção, os candidatos devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2019. É necessário que, no momento da inscrição, o estudante informe a opção de curso escolhida e se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas reservadas de acordo com as políticas de ações afirmativas do IF Baiano.

O processo seletivo de ingresso para estudantes da educação superior pelo SiSU, edição 2020.2, será constituído de única chamada, que será divulgada no dia 14 de julho nos sites do Sisu e do IF Baiano. Candidatos não selecionados poderão manifestar interesse para constar na lista de espera no período de 14 a 21 de julho de 2020.

Matrículas

Os estudantes selecionados deverão realizar matrícula junto ao IF Baiano. A chamada regular de matrículas vai de 16 a 21 de julho de 2020. Por conta da pandemia, a documentação exigida deverá ser enviada pelos estudantes por meio eletrônico. Mais detalhes sobre os procedimentos estarão disponíveis no Edital de Convocação de Matrícula, que será divulgado no site do IF Baiano.

Aulas

Por conta da pandemia e suspensão das atividades presenciais no IF Baiano, ainda não há data definida para início das aulas do semestre 2020.2. Nesse sentido, os estudantes selecionados deverão aguardar divulgação de novo calendário acadêmico da instituição, a ser definido após o retorno regular das atividades.

Mais detalhes no edital IF Baiano/Sisu 2020.2 e na página desta seleção.

