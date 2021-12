IBGE aponta queda de analfabetismo na Bahia

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta redução da taxa de analfabetismo entre 2007 e 2013, mas indica que ainda é alto o percentual de analfabetos na faixa acima dos 40 anos.

Na Bahia, o analfabetismo tem diminuído na cidade e no campo, mas ainda é preocupante o índice dos que não sabem ler nem escrever.

Os resultados foram divulgados ontem pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). No período, as taxas caíram de 12,2% para 10,4% nas zonas rurais, enquanto nas zonas urbanas a queda foi de 32,1% para 28,3%.

Embora as áreas rurais tenham apresentado índices mais altos, a taxa de analfabetismo entre adultos acima de 40 anos foi 30,2% maior do que a verificada nas áreas urbanas, em 2013. Nos pequenos municípios do interior, o percentual era de 48,6% de adultos analfabetos, comparados a 18,4% nos grandes centros.

Gestor argumenta

O titular da Secretaria da Educação do estado da Bahia, Oswaldo Barreto, afirma que o alto índice de adultos analfabetos concentrado nas zonas rurais se dá pela falta de acesso à educação básica nos pequenos municípios. "Infelizmente, muitos adultos não tiveram a chance de estudar quando jovens. Temos feito um esforço para mudar este quadro e recuperar essas pessoas, buscando levar o TOPA (programa Todos pela Alfabetização) para o maior número de cidades possível".

Armando Castro, diretor de pesquisa da SEI, diz que a pesquisa revela dados positivos sobre a educação e que, junto ao crescente número de alunos matriculados no ensino fundamental, "dificilmente surgirão novos analfabetos".

adblock ativo