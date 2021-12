Holanda inscreve para bolsas de estudo integrais e parciais

A Holanda está oferecendo 50 bolsas de estudo exclusivas para brasileiros por meio do programa Orange Tulip Scholarship (OTS) em 15 universidades do país. Há bolsas para cursos de graduação, mestrado e short degree (em que o aluno cursa o último ano da graduação no exterior) nas mais diversas áreas do conhecimento, de artes a exatas. As inscrições podem ser feitas no site do programa a partir da próxima terça-feira, 22, e se encerram no dia 1º de maio de 2016.

Os pacotes são parciais e integrais, com até 100% do valor do curso pago, podendo chegar a 32.500 euros. Em alguns casos, o estudante também pode receber ajuda financeira para viver na Holanda.

Como as aulas oferecidas são ministradas em inglês, não há necessidade de falar holandês. Mas, para se candidatar, é analisado o desempenho acadêmico do aluno, não estar estudando ou trabalhando na Holanda, comprovar fluência em inglês e estar em processo de admissão ou já ter sido aceito na universidade de interesse.

Seleção

Para se candidatar a uma bolsa , é preciso realizar um exame de proficiência em inglês (TOEFL ou IELTS) e enviar, também em inglês, cópia do currículo, carta de motivação e cartas de referência. As inscrições vão até 1º de maio de 2016.

A responsável pela promoção das bolsas de estudo OTS no Brasil, Simone Perez, explica que são buscados estudantes que demonstrem excelência acadêmica, sejam engajados em atividades extracurriculares, tenham facilidade de se adaptar a novas culturas, possuam senso crítico apurado e boa capacidade de comunicação. "É importante o candidato possuir um objetivo claro para sua carreira e enfatizar na carta de motivação como o curso pretendido será importante para os seus planos profissionais", orienta.

