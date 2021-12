Guia do Vestibular: o hábito de leitura e a produção textual

Todo pré-vestibulando gostaria de encontrar a fórmula infalível para passar no vestibular e realizar o sonho de entrar na universidade.

Ninguém, é claro, tem esta fórmula, mas algumas orientações são consensuais entre os profissionais que atuam no mercado há muitos anos e esbanjam experiência. Ter hábito de leitura é uma delas.

A professora Anya Moura afirma que "é nos primeiros anos de vida de uma pessoa que ela precisa ser apresentada aos livros. É nesse momento que se deve dar início ao projeto de criar o gosto de ler e de despertar o prazer pela leitura. O projeto cresce nos anos escolares, quando provocamos a leitura de contos, crônicas e romances de grandes escritores, contemporâneos e clássicos".

As provas do Enem, por exemplo, confirmam as palavras de Anya à medida que têm apresentado questões que cobram diretamente a leitura de grandes clássicos da literatura brasileira. Nas últimas edições do exame, encontramos questões que envolvem textos para análise da obra de grandes autores, como Carlos Drummond, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Guimarães Rosa, Manoel de Barros e Cacaso.

A leitura é ferramenta básica em todas as provas

A investigação da competência leitora do candidato não é mais exclusividade nem do Enem, nem das provas de língua portuguesa.

Segundo Luciana Oliveira, coordenadora pedagógica do 3º ano do Colégio Oficina, o estudante que percebeu que a leitura é sua ferramenta principal tem maiores chances de sucesso: "A percepção do valor desta ferramenta está diretamente ligada à compreensão de que as provas apresentam desafios de leitura que vão além dos textos linguísticos, já que hoje os textos não linguísticos (gráficos, ilustrações, tabela de dados, charges etc.) integram as questões das diversas áreas do conhecimento. Saber ler e interpretar é condição básica para um bom desempenho seja na prova de português ou na prova de química".

O professor de química Edson Tranzillo atesta esta tendência. Para ele, "as provas buscam avaliar não a simples informação, mas a aplicação prática do conhecimento adquirido em cada 'disciplina', explorando a capacidade de leitura e interpretação, bem como a percepção da interseção dos conteúdos que integram a área das ciências naturais. As provas buscam também uma implícita interdisciplinaridade, e, muitas vezes, ao ler o enunciado de uma questão, pode ser difícil afirmar se ele está associado exclusivamente à química ou biologia, por exemplo. Tal estratégia visa reforçar o fato de que o conhecimento amplo não está subdividido em compartimentos isolados, mas faz parte de uma intricada rede em constante renovação".

Questões são contextualizadas

Professor Edson relembra uma característica dos atuais exames, que tem tudo a ver com estar bem informado e ler bastante: "As questões são contextualizadas, objetivando estabelecer relações entre o conhecimento tecnocientífico e as situações cotidianas. Os chamados 'conteúdos clássicos' são associados a situações do dia a dia, a exemplo do estudo das transformações químicas em atos simples, como remover o odor de peixe em uma geladeira ou usar sabão na limpeza de materiais. Assuntos relacionados à temática ambiental (como água, poluição, métodos de descarte de materiais), energia e combustíveis são recorrentes e merecem especial atenção. É imprescindível, portanto, manter-se atualizado: ler muito, buscando informações sobre as mais diversas áreas, sem, é claro, prescindir do conteúdo técnico de cada disciplina. Sem ele, nada feito".

A prática da leitura, no entanto, não pode ser executada como uma tarefa mecânica. Além da aquisição da informação e do acompanhamento dos fatos da atualidade é indispensável uma postura crítica que aprofunda a leitura, permitindo inferências e conclusões, fazendo com que o leitor forme a sua própria opinião. Assim, ao lermos sobre um terremoto em determinado lugar, o número de vítimas, os estragos registrados, temos que ter um conhecimento do aspecto físico gerador do fenômeno, mas, ao mesmo tempo, devemos questionar, por exemplo, por que um abalo de proporções idênticas mata mais em algumas áreas do que em outras ou por que uma determinada nação supera mais facilmente os efeitos das catástrofes naturais.

Leitura e produção textual

Para a professora Anya Moura, o candidato deve se mostrar capaz de ler a proposta, composta por elementos como o tema, a coletânea de textos de apoio, quando houver, e os comandos verbais. Essa leitura bem feita levará aos elementos essenciais para a elaboração do texto.

Professora Anya relembra que o primeiro passo é a apresentação da tese, que é uma afirmação ou opinião sobre o tema em torno da qual todos os fundamentos giram. Em resumo, é a espinha dorsal da redação, pois aborda as questões centrais da discussão promovida pelo texto que está sendo elaborado.

Os comandos verbais direcionam a leitura e esclarecem a proposta. Toda atenção a eles, pois a correta leitura destes comandos garante que o candidato se atenha à proposta, evitando o risco da temida fuga ao tema, que faz o candidato zerar a prova de redação.

