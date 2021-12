Grupo de estudantes vai fazer provas do Enem pela 3ª vez

Um grupo de estudantes de Pernumbaco vai refazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pela terceira vez na próxima quinta-feira, 8. Após uma série de imprevistos que impossibilitou que as avaliações fossem terminadas ou corrigidas, os 31 estudantes terão que responder às questões em apenas um dia de prova.

Segundo nota publicada no site do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nos dias da aplicação do exame, 8 e 9 de novembro, os locais de prova dos estudantes sofreram problemas técnicos, principalmente relacionados à queda de energia elétrica.

As provas foram reaplicadas nos dias 9 e 10 de dezembro, mas o caminhão dos Correios que levava os cartões de resposta e a redação para correção foi roubado no Rio de Janeiro, no dia 16 de dezembro. De acordo com Inep, a polícia ainda investiga o caso.

Devido à proximidade da abertura de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Inep decidiu reaplicar as provas imediatamente, para que os participantes não sejam prejudicados.

