Graduação: conheça os cursos mais procurados em universidades públicas

Um levantamento realizando pelo Instituto Semesp mostra os cursos mais procurados em universidades públicas do país. A pesquisa avalia as graduações mais buscadas pelos estudantes brasileiros, sejam eles presenciais ou a distância.

As universidades públicas são instituições renomadas do país e conhecidas pela qualidade do ensino. Por serem gratuitas, ou seja, não exigem pagamento de mensalidades, os cursos costumam ser bastante concorridos. Ao todo, são 299 Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil. Elas são mantidas pelo Governo Federal ou pelos estados.

A lista é resultado do Mapa do Ensino Superior no Brasil, do Instituto Semesp. Ela leva em consideração o número de matrículas em cada graduação. Entre os cursos mais procurados pelos estudantes na modalidade presencial,Pedagogia, Direito, Administração e Medicina lideram as buscas.

Na modalidade a distância (EAD), também foram listados os cursos mais procurados e é possível perceber algumas mudanças na lista.

1. Pedagogia: 37.475 matrículas

2. Matemática (Licenciatura): 16.570 matrículas

3. Administração Pública: 13.286 matrículas

4. Engenharia de Produção: 11.582 matrículas

5. Letras (Licenciatura): 10.014 matrículas

Como ingressar nas universidades públicas

Estudantes interessados em ingressar nas universidades públicas contam com algumas possibilidades de processo. É comum que a instituição realize um vestibular próprio ou a seleção de novos alunos através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

É importante verificar com a instituição quais são os processos que ela utiliza e se preparar para ele. A concorrência costuma ser alta, principalmente nos cursos mais procurados, por isso é fundamental estudar ao longo do ano e estar por dentro do edital e dos assuntos que costumam cair na prova.

Para isso, uma dica é realizar um cursinho que proporcione a estrutura necessária para o estudante ter uma boa preparação. Dessa forma, fica mais fácil se programar para arrasar nas provas e realizar o sonho do ensino superior.

