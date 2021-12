Governo oferece proposta para professores de universidades

A minuta do projeto de Lei que garante maior autonomia às universidades e revoga a Lei 7176/1997 foi apresentada ao Fórum das Associações de Docentes das universidades estaduais (Fórum das AD´s) em reunião nesta quarta-feira, 20, no prédio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC-BA), pelo Governo da Bahia, através das secretarias da Educação, Administração (Saeb) e Relações Institucionais. O coordenador do Fórum das AD´s, Elson Moura, disse que a proposta será apresentada para as assembleias dos docentes informou a SEC-BA.

Ainda de acordo com a SEC-BA, o governo do Estado também apresentou a proposta de alteração da estrutura de cargo para assegurar o fluxo e uma maior quantidade de promoções. "Esta proposta implica na criação de um novo projeto de lei e deverá envolver também os reitores na discussão", afirma Adriano Tambone, superintendente de Recursos Humanos da Saeb. "A minuta da Lei tem por orientação garantir a organização autônoma das universidades", diz Danielle Cintra, diretora de Modelos Institucionais da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), ressaltando que "a sua regulamentação estará condicionada à alteração do estatuto das universidades".



O coordenador do Fórum das AD´s, Elson Moura, disse que as propostas serão analisadas e discutidas com a categoria. "Nós temos um documento que vai precisar de uma leitura mais densa, que é o projeto de lei para substituição da Lei 7176, o que demanda um certo tempo e precisa de discussão".



"O Governo assegurou as promoções e progressos que estavam na Secretaria da Administração. Também autorizou a contratação de professores substitutos, baseada no cronograma apresentado pelas universidades", afirmou Wilton Cunha, chefe de gabinete da Secretaria da Educação do Estado. Wilton ressalta que "mesmo com o cenário econômico desfavorável, o Governo da Bahia garante o orçamento das universidades estaduais para 2015, com um aumento de 10,3%, totalizando R$ 1.126.500 bilhão".

Ao final da reunião, ficou acordado um novo encontro entre representantes do governo e das associações docentes no dia 26 de maio, às 9 horas, na Secretaria da Educação.

