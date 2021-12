Governo lança projeto "Pacto pela Educação"

O Governo Estadual lançou nesta segunda-feira, 30, o projeto "Educar para Transformar", durante o lançamento do Pacto pela Educação, no Senai/Cimatec, em Salvador. Em parceria com as prefeituras, através da assinatura do termo de compromisso, o projeto visa garantir a excelência no ensino e o acesso a instituições públicas de qualidade para crianças, jovens e adultos.

Segundo o governo, o Pacto pela Educação é baseado em cinco eixos básicos: colaboração entre Estado e municípios, fortalecimento da educação básica, educação profissional, parcerias com as escolas e a integração entre as famílias e as escolas.

De acordo com o governador Rui Costa, a partir das visitas a 41 escolas no interior e na capital, foi possível perceber que há disparidade de rendimento, inclusive de estrutura física, não só entre o ensino particular e público, mas entre as escolas da rede. "É notável a melhoria de escolas onde as comunidades escolares estão mais mobilizadas, como professores, corpo dirigente e sociedade. Por isso, estamos aqui realizando essa grande mobilização dos baianos para avançar e transformar o estado da Bahia", explicou.



Algumas metas estabelecidas no Pacto serão premiadas anualmente, para estimular os municípios, escolas e sociedade a cumprirem o acordo. Projeto como a Olimpíadas Estudantis deve ser resgatado e outros como o Festival Anual da Canção Estudantil (Face) vai receber apoio maior, informa o governo. "Queremos promover a concorrência do bem e reconhecer o trabalho dos professores e alunos, premiando-os por assiduidade, por melhorias dos índices, além de premiar também cada cidade pelas ações promovidas", disse o governador.

"Fizemos questão de convocar todos os prefeitos, independente de coligação partidária, para se unirem pela construção de uma nova escola na Bahia que garanta o melhor aprendizado e a melhoria de cada escola. Nosso esforço é para que cada um dos 2,6 milhões de crianças e jovens que estão nas redes municipal e estadual possam, por exemplo, ser alfabetizados até os oito anos de idade, com domínio pleno da leitura, linguagem e operações matemáticas", disse o secretário estadual de Educação, Osvaldo Barreto.

Entidades como o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) , Associação Baiana Estudantil Secundarista (Abes), prefeitos e deputados participaram do encontro.

