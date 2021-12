Governo lança programa de monitoria no ensino médio

O governador Rui Costa lançou nesta segunda-feira, 2, o programa Mais Estudo, para monitoria remunerada de alunos do ensino médio na rede estadual, a partir de meados deste mês. Para participar, as escolas devem se inscrever no Portal da Educação.

Serão fornecidas 10 mil bolsas, no valor de R$ 200 cada, nas disciplinas de português e matemática. Para ser contemplado, o aluno precisa ter um escore mínimo de oito pontos e estar cursando entre o 9º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio.

Segundo o secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, o programa estadual visa incentivar o aprendizado e formar futuros profissionais da educação.

“Teremos uma carga horária de oito horas semanais. Esses estudantes da rede deverão dedicar duas horas para tomar cursos, acompanhados pelo professor monitor. Nas seis horas restantes, ele vai sentar em roda, com 10, 15, 20 estudantes, para ajudar no reforço, fazendo revisões de temas em português e matemática”, acrescentou o secretário.

O governador Rui Costa informou que o projeto deverá chegar a todas as escolas estaduais, formando “um batalhão” de educadores para contribuir com o aprendizado.

“Estamos lançando um programa para, nas próximas duas semanas, chamar 10 mil monitores para que eles possam, até o mês de dezembro, ajudar no reforço escolar dos colegas que precisam. Já fui monitor na minha adolescência, estimulado por minha mãe, para dar reforço escolar para a meninada da favela inteira”, lembrou Rui.

adblock ativo