Governo inscreve para 11 mil vagas de curso técnico

A Secretaria de Educação do Estado inscreve para 11.040 vagas para cursos técnicos de nível médio. O cadastro pode ser feito pelo site do órgão até 5 de janeiro. As oportunidades são para Salvador e interior da Bahia. As vagas são para diversas áreas, incluindo de saúde, nutrição, logística, turismo, música, educação e administração.

Os candidatos devem ter concluído o ensino médio ou finalizar esse ano. É necessário ter estudado em escola da rede pública, filantrópica ou em instituição privada como bolsista.

Os aprovados serão escolhidos por sorteio no dia 13 de janeiro.

