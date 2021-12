Governo divulga lista de professores que receberão promoção

O Governo do Estado anunciou na manhã desta quarta-feria, 22, que ainda neste mês 22.853 professores da rede estadual de ensino receberão a promoção da carreira. Este número representa 68,25% dos efetivados e vai gerar um impacto mensal de R$ 7.996.494,00 na folha de pagamento do estado. A lista com os nomes dos professores beneficiados foi publicada no Diário Oficial do Estado e pode ser consultada abaixo.

"Estamos fazendo um grande esforço para conceder esta promoção aos professores mediante um acréscimo nos seus salários, porque entendemos que a educação é essencial para melhorar as condições de vida da nossa população. E a valorização dos profissionais da educação é fundamental para atingirmos esse objetivo, ao mesmo tempo em que viabilizamos aos professores as condições necessárias para o aperfeiçoamento profissional por meio de cursos de qualificação a distância", afirmou o governador Rui Costa, em nota em enviada à imprensa.

Terão direito os profissionais aprovados no segundo módulo do curso de aperfeiçoamento em tecnologias educacionais, promovido pela Secretaria da Educação do Estado, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia (Uneb). O curso, realizado no ano passado, na modalidade Educação a Distância, é obrigatório para a promoção do magistério público dos ensinos fundamental e médio do estado da Bahia.

