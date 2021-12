Governo anuncia proposta para promoção de professores das universidades

Com a greve dos professores das Universidades Estaduais da Bahia (Uebas) chegando ao 14º dia, o Governo divulgou na manhã desta quarta-feira, 24, uma proposta de remanejamento de vagas de professores universitários, que resulta na abertura de 900 vagas de promoção nas quatro universidade estaduais.

Segundo a proposta, que irá promover professores auxiliares, assistentes, adjuntos e titulares, haverá um ganho de até 22,75% nos salários dos profissionais.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Bahia (Secom), o projeto para a promoção dos docentes gera um impacto financeiro estimado em R$ 12,7 milhões neste ano e R$ 16,9 milhões em 2020.

Distribuição de vagas

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) terá 398 vagas abertas, sendo que 139 são para a promoção do cargo de professor auxiliar para assistente, 139 vagas de assistente para adjunto e 83 vagas de adjunto para titular, além de 37 de professor titular para pleno.

Já a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) terá 227 vagas para promoção de professores, sendo 97 promoções do cargo de assistente para adjunto, 97 de adjunto para titular e 33 do cargo de titular para pleno.

Para a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), serão ofertadas 151 vagas. Deste total, 68 vagas serão para promover professores assistentes em adjuntos, 63 do cargo de adjunto para titular e 20 vagas para a promoção de titular para pleno.

O projeto prevê que a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) terá 124 vagas para promoção de professores, sendo 52 de assistente para adjunto, outras 52 de adjunto para titular e 20 de titular para pleno.

adblock ativo