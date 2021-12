Google abre inscrições para programa de estágio

O Google está com as inscrições abertas para estagiários que querem integrar a 8ª edição do programa Business Internship Program 2019. O projeto é voltado para estudantes com graduação prevista para dezembro de 2018.

Estudantes de qualquer curso, universidade e região do Brasil podem participar e os requisitos solicitados são os seguintes: estar cursando o último semestre da graduação no período do programa; ter um nível de inglês que permita leitura de e-mails e conversação com colegas de trabalho; e estar disponível para trabalhar no escritório do Google em São Paulo de julho a dezembro de 2019.

O processo seletivo é composto por entrevistas com o time de recrutamento e com as futuras equipes, e ocorre inteiramente via Google Hangouts ou telefone, sendo assim, não é necessário viajar até São Paulo. Os interessados podem se inscrever por meio do site até o dia 5 de outubro. O programa tem duração de seis meses.

