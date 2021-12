Games ajudam a desenvolver habilidades

Jogos sempre foram formas de lazer na infância da maioria das pessoas. Com o avanço da tecnologia, esses games foram ganhando novos meios virtuais, possibilitando o direcionamento do seu uso à outros objetivos, além de entreter.

O centro de pesquisa de desenvolvimento de jogos digitais Comunidades Virtuais, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) desenvolve games com finalidade educativa desde 2002. No total, 12 jogos já foram criados pelo grupo - cinco destes financiados pela Secretária de Educação do Estado da Bahia (Sec).

"Os jogos podem se constituir em espaços de aprendizagem. A partir da interação com eles, as crianças conseguem desenvolver determinados conceitos e habilidades, além de ampliar os conceitos que são trabalhados nos jogos", contou Lynn Alves, coordenadora do centro de pesquisas.

Jogos

Entre os games desenvolvidos pelo Comunidades Virtuais, três são pautados no ideário da Revolução Francesa: Tríade, Búzios e Dois de Julho. O primeiro aborda a igualdade, liberdade, e fraternidade. O segundo repercute o contexto da sociedade baiana e a Revolta dos Búzios, e o terceiro fala sobre a independência da Bahia e do Brasil.

Para discutir sobre os problemas enfrentados na adolescência, o grupo criou o Janus. O game é relacionado às questões como cyberbullying , violência doméstica e gravidez indesejada.

Para desenvolver o lado estratégico dos alunos foi criado, ano passado, o Brasil 2014. Neste, os jogadores têm que organizar a cidade de Salvador, considerando o turismo, educação, saúde e violência.

"A intenção é que sejam levados para sala de aula, a fim de se construir outras narrativas e discursos a partir da mediação dos jogos. É importante deixar claro que eles não são livros didáticos", pontuou Lynn Alves.

Por serem patrocinados, todos os jogos são distribuídos gratuitamente. Eles podem ser baixados na página do grupo www.comunidadesvirtuais.pro.br, acompanhado de orientações pedagógicas.

Cultura

A microempresa Sinergia Games desenvolveu jogos que abordam a mitologia dos Orixás dentro da origem do mundo. "Nós começamos a desenvolver jogos em 2010, com a proposta de trazer diversão que tenha uma característica de aprendizagem, autoconhecimento e desenvolvimento humano", contou a diretora da Sinergia, Cristhyane Ribeiro.

Entre os jogos lançados, existem Oxalá no Ayê, O Feitiço de Exu e Lodô - Filha de Yemanjá. "Todos os games são educativos porque ensinam o conteúdo da cultura afro-brasileira. Nós juntamos a lenda e mitologia, de acordo com alguns pesquisadores e revisamos com pessoas ligadas à religião de matriz africana, para saber se estamos abordando de forma correta", garantiu Cristhyane.

Ensino

O Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC), localizado no Colégio Central da Bahia têm utilizado cinco games desenvolvido pelo grupo de pesquisas da Uneb, como um dos métodos de educação da instituição.

Um dos jogos utilizados é o In Situ. Nele, o jogador conhece as funções das estruturas celulares do corpo humano, controlando as células de defesa do organismo, defendendo-o de ataques virais e bacterianos.

Conforme Iuri Rubim, coordenador do centro, é importante implementar estas ferramentas interativas nas salas de aula, pois elas proporcionam aos alunos conhecimento por meio de formas divertidas.

"É um tipo de abordagem diferente da que vemos nas aulas tradicionais, quando se têm uma pessoa discursando e você não tem ideia se o aluno está aprendendo ou não", opinou o coordenador.

A equipe de reportagem do A TARDE procurou a Secretária de Educação Municipal de Salvador (Smed), em busca de colégios que utilizem games educativos como parte da programação pedagógica, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

