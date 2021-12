Gabarito do Enem 2015 será divulgado nesta quarta-feira

O Ministério da Educação (MEC) fez um post no Twitter informando que o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado na quarta-feira, 28, no site do exame.

No tweet, não foi informado o horário em que o gabarito será divulgado. As provas do Enem aconteceram no sábado, 24, e domingo, 25, por 5,7 milhões de candidatos em todo o país. Na Bahia, foram 580 mil inscritos.

É amanhã! Os gabaritos do #Enem2015 serão divulgados nesta quarta-feira, 28. Saiba mais: https://t.co/PTtETyOiMD pic.twitter.com/zEpHTeSsWT — ACS MEC (@MEC_Comunicacao) 27 outubro 2015

