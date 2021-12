Fundação Odebrecht traz a Salvador experiência educacional do Baixo Sul baiano

Com ajuda de realidade virtual, a Fundação Odebrecht trouxe para o Encontro do Programa de Escolas Associadas da Unesco, no hotel Othon Palace, em Ondina, na orla de Salvador, a experiência educacional realizada no Baixo Sul da Bahia. O evento teve início na quarta-feira, 12, e segue até está sexta,14.

Com estande próprio, a empresa oferece aos visitantes uma conversa sobre modelo educacional que alia teoria e prática para o ensino de técnicas agrícolas, além da experiência de realidade virtual com a exibição de filme em 360 graus, levando o participante a uma viagem às Casas Familiares, que são apoiadas pela Fundação Odebrecht.

O vídeo mostra a história de Lindomar dos Santos, jovem agricultor do município de Presidente Tancredo Neves (distante a 260 km de Salvador) e aluno de uma das Casas Familiares. Por meio da tecnologia, que permite de forma interativa ser inserido no cenário, é possível conhecer a rotina de Lindomar, mergulhar em seus projetos produtivos e ver seu contato com os colegas, a família e comunidade.

O objetivo é que a experiência educacional que ocorre na região possa ser vista por todos, sem que tenham que ir fisicamente até as instituições. A história retrata o desafio de cursar o ensino médio na zona rural e a construção de oportunidades oferecidas pelas Casas Familiares, que contribuem para a redução do êxodo no campo.

O filme também está disponível no canal da Fundação Odebrecht no YouTube. Nos celulares, basta movimentar o aparelho ou tocar na tela para visualizar a direção desejada. No computador, a tela pode ser arrastada com o mouse ou com as setas do teclado.

Por meio da tecnologia, os visitantes têm a oportunidade de conhecer o modelo educacional da região

