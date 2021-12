FTC realiza mega revisão gratuita para o Enem na tarde desta terça

A menos de uma semana para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cerca de dois mil candidatos estarão reunidos para a última edição do ano da Mega Revisão Enem FTC, realizada nesta terça-feira, 31, das 16h às 21h, no espaço de eventos da Faculdade de Tecnologia e Ciências, na avenida Paralela.

O aulão gratuito tem como objetivo testar os conhecimentos dos estudantes a partir de conteúdos de revisão exclusivos para o exame. Os interessados devem fazer a inscrição pelo hotsite enem2017.ftc.br. A Mega Revisão Enem FTC terá um time de professores especialistas em aprovação.

O aulão tem apoio do Grupo A TARDE, que publicou um caderno especial do Enem 2017 no Jornal A TARDE de hoje, exclusivo para assinantes, com perguntas e respostas. Este material será usado na mega revisão promovido pela FTC.

