Fotógrafo soteropolitano promove oficina de fotografia na Pracatum

Com o objetivo de compartilhar os conhecimentos adquiridos em quatro anos de fotografia, o fotógrafo Ian Magalhães promove uma oficina de fotografia, no dia 22 de novembro, na PRACATUM Escola de Música e Tecnologias, localizada no Candeal de Brotas.

O curso tem como ponto de partida o fornecimento dos materiais necessários para que o fotógrafo possa se munir de conhecimento na fase inicial, e caminhar assertivamente pela arte.

As inscrições já estão abertas e tem 25 vagas. Para participar, basta realizar o cadastro através do site e pagar o valor de R$ 20.

