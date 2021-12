Formação técnica amplia os horizontes

Ingressar mais cedo no mercado de trabalho, com salário inicial de aproximadamente R$ 2 mil, é uma das vantagens para quem escolhe o curso técnico, segundo Gustavo Leal, diretor de Operações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Nesta entrevista, ele fala da importância dos cursos técnicos e da redução do preconceito.



Como o senhor avalia o sistema educacional brasileiro tendo em vista a grade curricular?



Existe um grave problema no sistema educacional brasileiro. Em síntese, é um modelo de exclusão social. Isso porque ele não prepara o aluno para o universo profissional. E sim, para o vestibular. Dados recentes apontaram que, dos 8,5 milhões estudantes matriculados no ensino médio em todo o país, apenas 1,5 milhão ingressam no ensino superior. O restante precisa encontrar outra alternativa. E o caminho para reduzir essa desigualdade é o ensino técnico.



Por que muitos jovens preferem ingressar em uma universidade em vez de fazer um curso técnico?



Porque faz parte da nossa cultura que tradicionalmente sempre valorizou o ensino superior. No Brasil a formação técnica chega a 6% dos jovens de 16 a 24 anos. Nas 34 nações mais desenvolvidas, a média é de 35%. No entanto, essa realidade vem mudando. Estamos com quatro milhões de matrículas por ano.



Financeiramente, a escolha por um curso técnico é compensatória?



Sim, principalmente porque os jovens ingressam mais cedo no mercado de trabalhando e podem continuar os estudos em outras vertentes, chegando até a fazer um doutorado. Vinte a uma profissões técnicas mais demandadas pela indústria têm salário inicial aproximado de R$ 2 mil. Com dez anos de profissão, esse salário é um pouco abaixo de R$ 6 mil. A formação técnica não limita o estudante, ela amplia os horizontes.



O maior público dos cursos técnicos é formado de jovens de classe C. Existe preconceito?



Realmente. Embora a procura tenha aumentado em todas as idades e classes sociais, os que mais procuram uma formação profissional são alunos da rede pública. E essa é a nossa bandeira, mostrar que existe um caminho para edução muito eficaz, com perspectivas de crescimento profissional e educacional. Entretanto, é preciso deixar claro que não se trata de uma disputa entre o ensino técnico e o superior. A formação técnica não impede que o jovem continue estudando e que faça, inclusive, um curso superior.



Por que escolher o Senai?



Porque ofertamos 50 cursos diferentes, que vão desde a aprendizagem profissional, incluindo o ensino técnico de nível médio, até à formação superior e à pós-graduação. Promovemos a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais para elevar a competitividade da indústria.



Este ano, a Olimpíada do Conhecimento (OC) chegou a sua oitava edição. Qual é o objetivo da OC?



Além de divulgar uma alternativa educacional aos jovens e considerar uma carreira em áreas tecnológicas, queremos incentivar melhores níveis de desempenho dos alunos em cada modalidade. E proporcionar aos alunos oportunidades de vivenciar, em teste, situações semelhantes às que eles enfrentarão na vida profissional. Além de promover o intercâmbio técnico-pedagógico entre os participantes e estimular o permanente aprimoramento do processo de educação profissional.



A OC é uma grande vitrine para o ensino técnico?



Com certeza. A OC existe há mais de 20 anos. É a maior competição de educação profissional do país e reúne os melhores alunos do Senai em uma disputa de conhecimento, técnica e criatividade. Com o bom desempenho dos competidores, a olimpíada é hoje uma vitrine da qualidade da educação profissional patrocinada pela indústria brasileira.



O Senai é o maior complexo de educação profissional e tecnológico da América Latina. Quais são as metas para os próximos anos?



Contamos com 797 unidades em todo o país e qualificamos anualmente 2,3 milhões de trabalhadores. Nosso desafio, e que já está em fase final, é levar nossos cursos de tecnologia para locais onde ainda não estamos presentes. São os cursos a distância, que a partir de 2015 estará disponíveis para matrículas.

adblock ativo