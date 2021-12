Fies abre inscrição e oferece 61 mil vagas para 2º semestre

Mais de 61 mil vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) vão ser ofertadas até a quinta-feira, 6, em diversas instituições de ensino superior do país.

Conforme o Ministério da Educação, o prazo para aditamento ou renovação de contrato de financiamento, assim como os aditamentos que não foram renovados no primeiro semestre também seguem até a próxima quinta.

Nesta oportunidade, a seleção será feita por meio do site: https://fiesselecao.mec.gov.br, em um procedimento semelhante ao utilizado pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec).

Novas regras

Para contratar o financiamento, de acordo com as novas regras publicadas no Diário Oficial da União do dia 29 de dezembro de 2014, o estudante não pode ter qualquer diploma do ensino superior; deve ter feito o Enxame Nacional de Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, com nota final de pelo menos 450 pontos, e ter renda familiar mensal bruta per capita de até 2,5 salários mínimos.

Entretanto, as regras não se aplicam aos professores da rede estadual de ensino. Já para quem completou o ensino médio antes de 2010, somente está isento da exigência do Enem.

Além disso, entre as alterações para este ano está a de que o estudante só poderá se inscrever em apenas um curso e turno de graduação dentre os com vagas ofertadas no processo seletivo do Fies referente ao segundo semestre de 2015.

Para o presidente da Associação Baiana de Mantenedoras do Ensino Superior (Abames), professor Carlos Joel, que também é diretor da Faculdade Regional da Bahia (Unirb), o novo sistema é ineficiente e vai impactar de forma negativa no ingresso de estudantes à graduação.

"Não sabemos mais quantas vagas temos em cada IES e cursos. Está obscuro, sem detalhamento de como vai funcionar, ineficiente. Essa imposição do MEC é uma falta de respeito com o estudante", observa Joel.

Segundo ele, o número de estudantes em instituições privadas tende a cair desde que apenas 15% dos ingressos podem pagar sem recorrer a financiamentos.

Isso porque o novo Fies limita o ingresso com a linha de corte de até 2,5 salários mínimos, que antes era de até 20 salários, além da nota mínima no Enem, que não era exigida.

"Antes não havia esses critérios e quem não tinha real necessidade de contratar o Fies fazia uso dele. No entanto, a inscrição tornou-se complicada", avalia o coordenador do Fies da Faculdade Dom Pedro II, Iuri Sampaio Santos.

