Festival de Cultura Corporal do Calabar acontece dia 20

Acontece no próximo dia 20, o "Festival de Cultura Corporal do Calabar", na Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador. O evento será realizado das 8h às 10h, no Centro de Educação Física e Esportes (Cefe) localizado na avenida Oceânica, no campus de Ondina.

A programação conta com atividades de ginásticas das mulheres do Calabar, dança do grupo de jovens, basquete, lutas e futebol. O Festival faz parte do projeto Esporte Alegria no Calabar - Programa Vizinhanças, coordenado pela professora Celi Taffarel, da Faculdade de Educação (Faced).

Mais informações pelo site do evento.

