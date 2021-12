Ferramenta simula nota de corte do Enem em programas do governo

Para aqueles que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 e já sabem a sua nota, o site "Quero Bolsa" disponibiliza uma ferramenta gratuita para que os candidatos possam simular a nota de corte para programas educacionais do governo.

O simulador pode ser acessado pelo link https://querobolsa.com.br/programas-do-governo.

Ao preencher as informações solicitadas, o simulador apresentará algumas instituições de ensino, nas quais o candidato seria elegível para receber uma bolsa de estudos, através de um dos programas do governo (Sisu, Fies e Prouni).

Nesta quarta-feira, 18, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), liberou o resultado do Enem 2016, que é possível acessar pelo site https://enem.inep.gov.br/ , basta informar o CPF e a senha que foi cadastrada na hora da inscrição.

