Feirense se prepara para o Enem

Em Feira de Santana (a 109 km de Salvador) o Enem tem inscritos 32.732 distribuídos em 38 escolas que vão realizar os exames neste sábado, 24, e domingo, 25. Entre eles, está Natanael Santos Machado, 21, que sonha em cursar Direito em uma universidade pública. O jovem, que há três anos é tetraplégico devido a um tiro que recebeu no pescoço, vive em um bairro periférico e encontrou nos estudos uma forte motivação para viver.

"Quando aconteceu o acidente, perdi a vontade de viver, não queria mais nada, não tinha perspectivas, sonhos foram engavetados e acreditei que não era capaz. Hoje posso dizer que nasci de novo", lembra.

Quando recebeu uma bala perdida, cursava o 2º ano do ensino médio e parou de estudar. "Quando voltei em casa, não sabia nem escrever a letra v minúscula, passei vergonha e aí não costumava conversar com ninguém. Escrever, nem pensar"

Após conhecer um amigo, ainda no hospital de Irmã Dulce, em Salvador (onde permaneceu mais de um ano internado), sua história mudou. "Conheci o George através de um apelo que minha mãe fez em um programa, ele foi me visitar e não paramos de nos falar. Ele passou a ser meu pai (o biológico faleceu quando ele tinha 13 anos) e me estimulou a voltar a estudar", disse, acrescentando que concluirá o ensino médio pelo método de CPAS, que é onde o aluno estuda em casa e só vai na instituição fazer as avaliações,

Natanael faz as provas no Colégio Ecassa e contará com um atendimento especial, já que tem dificuldades de escrever. Será ajudado por um profissional indicado pelo MEC.

Mas a deficiência não o deixa triste. "A minha deficiência não me deixa abaixo de ninguém, vou concorrer de igual para igual. Sou capaz e acredito que tirarei uma nota boa para que possa fazer o curso de direito no próximo ano. Quero ajudar as pessoas e por isto quero fazer este curso", almeja.

Para a mãe, Marlene Machado, o ENEM não é apenas uma avaliação no que se refere a seu filho e sim uma forma de trazê-lo para a vida. "Eu sofria muito em vê-lo triste, sem perspectiva de vida. Hoje, vejo meu filho estudando e estimulado a seguir adiante, acredito que ele vai conseguir alcançar seus objetivos", destacou.

Mas o sonho do ENEM só foi possível graças a uma ferramenta importante que foi o Descomplica, plataforma de educação online que oferece auxílio na preparação para o ENEM e reforço acadêmico para mais de 12 milhões de alunos por mês. "Vi um videio na internet e comentei com o George, ele foi mandou um e-mail para os responsáveis do Descomplica e eles me presentearam com uma bolsa válida por um ano", informou Natanael.

Através de nota o Descomplica informou que Natanael foi selecionado e participou de um aulão gratuito com 12 horas ininterruptas de aula ao vivo, das 9 às 21 horas, com revisão dos temas que mais caem na prova. Onde, além de focar no conteúdo, os alunos aprenderam técnicas de como fazer o exame de forma tranquila.

Tudo isso misturado a paródias e diversão para fazer os alunos relaxarem e esquecerem o nervosismo. Os professores estavam fantasiados de fadas e outras criaturas mágicas, já que o tema deste ano foi Fadões do ENEM.

Vivendo em uma casa de apenas 5 cômodos Natanael Machado sobrevive de uma renda de 1 salário mínimo referente ao beneficio do LOAS, o que não dfá para suprir as necessidades. A família não paga aluguel, mas necessita de ajuda para concluir a reforma da pequena casa, com o intuito de adequá-la à realidade dele.

"Começamos a reforma com a ajuda do nosso amigo e anjo da guarda George, mas agora deu um tempo porque as coisas apertaram. Não posso trabalhar fora por causa dele que necessita de cuidados e o que recebemos não dá para suprir com as despesas", explicou Marlene Machado.

Ela faz um apelo a quem puder ajudá-la com uma máquina de fazer sorvete, pois desta maneira poderia fabricar e comercializar o produto em casa. "Mas qualquer ajuda será bem vinda, quero fazer algo para ajudar nas despesas que são altas", disse.

Quem se interessar em ajudar a família de Natanael Machado pode entrar em contato com reles através dos telefones (75)98157-1488/98284-8613.

