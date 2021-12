Feira de intercâmbio chega à capital baiana no domingo

Salvador recebe no próximo domingo, 23, o 'Salão do Estudante', a maior Feira de intercâmbio e Cursos no Exterior da América Latina. O evento, que ocorre no Hotel Mercure BH Lourdes, na Av. Contorno, a partir das 14h, tem como objetivo proporcionar o contato entre estudantes e representantes de instituições internacionais de ensino e escolas de idiomas de vários países.

Além da capital baiana, o 'Salão do Estudante' passará por Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Barra da Tijuca, Copacabana e São Paulo. Os interessados devem se inscrever, de forma gratuita, por meio do site do evento.

A edição contará com representantes de mais de 200 instituições da Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda, Lituânia, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido e Suíça. além da participação de youtuber e influenciadores digitais que abordam o tema de intercâmbio e viagens em sues canais.

