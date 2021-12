FCM oferece cursos gratuitos para jovens em parceria com o Senai

Uma parceria da Fundação Cidade Mãe (FCM) com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) oferece vagas gratuitas para curso de assistente administrativo. As inscrições começaram na segunda-feira, 16, e segue até sexta, 20.

Interessados deverão se dirigir a uma das unidades dos centros municipais de Convivência Socioassistencial, localizados nos bairros de Canabrava, Engenho Velho de Brotas e Chapada do Rio Vermelho, no horário das 8h às 17h. Ao todo, serão ofertadas 210 vagas, entre os turnos matutino e vespertino, com carga horária de 160 horas e início no dia 7 de outubro.

Destinada a jovens com idade a partir de 16 anos, a inscrição deve ser feita pelos pais ou um responsável legal, com apresentação da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, além da carteira de identidade e comprovante de escolaridade do candidato.

