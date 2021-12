Faculdades participam de Conselho Editorial do Grupo A TARDE

O Conselho Editorial de Educação (Coneed) do Grupo A TARDE terá a participação de representantes de faculdades privadas da Bahia. Diretores da Associação Baiana de Mantenedoras do Ensino Superior (Abames) estiveram na sede da empresa jornalística para conhecer a iniciativa e anunciaram a sua adesão ao grupo, que já conta com gestores públicos, profissionais e empresários de escolas particulares e representantes de universidades públicas.



Participaram do encontro em A TARDE, nesta segunda-feira, 20, o presidente da Abames, Carlos Joel Pereira, e três diretores da entidade - Antônio Carlos Lé Martini, José Wilson Santos e Nadja Valverde Viana.



Contribuição



"O conselho certamente servirá para trazer mais contribuições e enriquecer a discussão sobre educação, podendo resultar em matérias mais profundas ou que tragam temas polêmicos às páginas de A TARDE", avalia Carlos Joel Pereira.



Para Nadja Viana, a expectativa é que o Coneed permita um debate continuado sobre a área de educação. "Deixaremos de ver conteúdos jornalísticos fragmentados para passar a ter uma linha de trabalho", prevê.



"A imprensa tem um grande poder transformador e deve canalizar isso para a educação, precisamos ir além da informação e passar a oferecer efetivamente formação", avalia o educador José Wilson Santos.



A proposta do conselho, lançado oficialmente na semana passada, em evento na Arena Fonte Nova, é promover encontros a cada dois meses para fomentar a interação entre educadores dos sistemas de ensino da Bahia e jornalistas produtores de conteúdo dos veículos do Grupo A TARDE (jornal e portal A TARDE, jornal Massa! e revista Muito). O primeiro encontro operacional foi agendado para o dia 13 de maio, na sede de A TARDE.

adblock ativo