Faculdade promove uma mostra pelo campus em Salvador

O Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) promove uma mostra no campus, com o objetivo de apresentar o universo acadêmico para estudantes do ensino médio. A 4ª edição da Mostra Campus acontece nesta quarta-feira, 22, de 7h às 18h, na unidade Pituba. A estimativa é que cerca de 1800 alunos de 35 escolas da capital baiana comparecerão ao evento.

Os futuros universitários irão percorrer pelos espaços da Instituição, conferir informações e tirar dúvidas sobre os cursos de graduação com os próprios coordenadores, além de saber sobre formas de ingresso e financiamentos estudantis.

Na ocasião, os participantes poderão participar de uma orientação vocacional, gratuitamente, e assistir uma palestra sobre Gestão de Carreira, ministrada por Simone Carvalho, docente pós-graduada em Gestão de Pessoas e com vasta experiência em desenvolvimento pessoal e organizacional.

