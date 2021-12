Faculdade promove aulão de revisão para o Enem

Um aulão de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será ministrado neste sábado, 5, pelos professores Ricardo Carvalho (Ciências Humanas), Marcus Seixas (Direito) e Carol Silveira (Redação), na Faculdade Baiana de Direito, localizada no bairro do Costa Azul, em Salvador.

A aula terá como tema “Um novo direito para construir uma nova história” e abordará assuntos como História do Direito Civil, Tolerância, Direitos Civis e como elaborar uma boa Redação.

Para realizar a inscrição, os interessados deverão acessar o site da Faculdade Baiana de Direito e, no dia do aulão, cada aluno deverá levar 1kg de alimento não perecível, além do comprovante de inscrição.

