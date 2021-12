Faculdade promove ação com ofertas de emprego e estágio em Lauro de Freitas

A faculdade Unifass, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, vai promover neste sábado, 15, a 1ª edição do Unifass Social que vai oferecer 200 vagas de estágio e emprego. A ação acontece das 9h às 14h, na sede situada da rua Praia de Itaparica, no bairro de Vilas do Atlântico.

A ação contará também com serviços gratuitos, nas áreas de saúde, como aferição de pressão, avaliação nutricional, além de receber atendimento jurídico na área trabalhista e familiar.

Durante o evento, os interessados poderão participar de oficinas como abertura para o cadastro de Microempreendedor Individual (MEI), roda de conversas sobre empreendedorismo, bolsas de desconto para curso de inglês e ainda realizar o vestibular gratuito para os cursos oferecidos pela faculdade. Na programação do evento ainda serão ofertados serviços estéticos como corte de cabelo.

