Faculdade oferece 61 vagas para cursos de mestrado em Salvador

Estão abertas as inscrições para os programas de mestrado da Universidade Salvador (Unifacs) nas áreas de Desenvolvimento Regional e Urbano, Energia e Sistemas e Computação.

Com 61 vagas disponíveis, as inscrições para os campos de Administração, Energia e Computação estarão disponíveis até o dia 30 deste mês. Já para a área de Desenvolvimento Regional e Urbano, o prazo é até 2 de fevereiro.

Os editais com os detalhes de vagas e seleção estão disponíveis no site da universidade. O processo vai selecionar alunos para as turmas 2018.1 e tem como etapas comuns de seleção para todas as áreas: análise de currículo, prova escrita ou redação temática e entrevista.

