Faculdade de Salvador recebe evento que aborda direito animal

A Faculdade Social da Bahia (FSBA), localizada no bairro de Ondina, receberá na próxima sexta-feira, 7 de junho, o evento Café.com/Direito Animal. Marcado para acontecer às 19h, no prédio Central da instituição, o debate foi pensado sob a possibilidade de tratar de assuntos distintos e importantes ligados ao Direito Animal.

“Enquanto a promotora Letícia Baird abordará a atuação do Ministério público na defesa dos animais e do projeto escola sustentável, Francisco Athayde falará sobre educação humanitária, Gislane Brandão sobre políticas públicas e o papel dos parlamentares e Graça Paixão sobre o papel das ONGs de defesa dos animais. Dessa forma, teremos em um único evento temas diferentes e importantes na questão da causa animal”, informa Yuri Fernandes, advogado, professor e moderador do evento.

Além do docente, a palestra também contará com as participações de Letícia Baird, promotora de justiça da cidade de Serrinha (BA), Francisco Athayde, educador humanitário de Salvador (BA) e das advogadas Gislane Brandão e Graça Paixão.

As inscrições são gratuitas e haverá certificação para os participantes.

