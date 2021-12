Faculdade de Salvador realiza evento gratuito para profissionais de RH

Com o intuito de promover encontos mensais para que os mais diversos segmentos profissionais possam debater temas da atualidade, no dia 27 de julho, a Faculdade Social da Bahia, localizada em Ondina, realiza a primeira edição do CAFÉ.COM, voltado para a área de recursos humanos.

No evento, o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Bahia (ABRH-BA), Cézar Almeida, debaterá "O Futuro das Organizações e da Liderança 4.0". Serão abordados temas como os princípios da indústria 4.0, a estrutura das revoluções científicas e seu paralelo com a revolução dos paradigmas de gestão, a mudança no paradigma das organizações, as habilidades profissionais neste novo ambiente e as competências de liderança em um mundo exponencial serão abordados.

De acordo com o presidente, a palestra, que terá início às 07h30, busca mostrar a mudança de paradigma das organizações ao longo da história, quais são as tendências para o futuro da gestão de pessoas e como organizações já estão tendo sucesso com estas novas competências.

