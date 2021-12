Faculdade de Salvador promove palestras gratuitas sobre cinema

Em homenagem aos 122 anos do Cinema Brasileiro, serão ofertadas gratuitamente palestras, oficinas e mostras competitivas, nesta quinta-feira, 8. A programação reunirá grandes nomes de reconhecimento nacional e internacional.

Com os temas: “Criação de Roteiros”, “Elaboração de Projetos para Cinema” e “Maquiagem de Efeitos para Construção de Personagens”, o festival tem a finalidade de incentivar os conteúdos nacionais produzidos por alunos através de várias modalidades que serão analisadas por um júri.

O evento ocorrerá na Faculdade de Tecnologia e Ciência, no campus da Paralela. Os interessados podem realizar as inscrições por meio do site oficial.

