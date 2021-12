Faculdade de Salvador promove mesa redonda para debater Fake News

Com intuito de abordar os lados menos debatidos das fake news, surge o evento ''Fato ou Fake?'' "A notícia em Debate na Cultura Digital'', que acontece no dia 7 de novembro, no auditório do ISBA, em Ondina, ás 19h.

O evento abrange uma mesa redonda com profissionais das áreas de psicologia, direito, mídias digitais e jornalismo. Inclui também apresentações e interações entre os palestrantes, ganhando abertura para discussões.

De acordo com pesquisadores do Instituto de Tecnologoia de Massachusetts (MIT), as principais temáticas abordada por criminosos cibernéticos, são notícias falsas atreladas a temas como saúde, política e celebridades. O estudo também aponta que as fake news são 70% mais compartilhadas do que notícias verdadeiras.

Entre os palestrantes está o professor doutor Rodrigo Carreiro, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital da UFBA; o mestre em psicologia, Thiago Wesley Silva, e o mestre com extensão em Internet Law e professor de direito Digital, Dr. Eurípedes Cunha.

